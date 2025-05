数多くのソフトウェア開発企業がAIエージェントの開発に取り組む中、製造元の垣根を越えてAIエージェント同士の連携を可能にする仕組みも構築されつつあります。新たに、MicrosoftがGoogleによって開発されたAIエージェント同士の接続プロトコル「 Agent2Agent(A2A) 」をサポートすることを発表しました。Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol | The Microsoft Cloud Blog

We released the Agent2Agent (A2A) protocol as #OpenSource and are excited to see today's news from @Microsoft to support A2A! 🎉



Join the A2A protocol party and help us define the future of agent interoperability → https://t.co/M6ntIJ9Mf7 pic.twitter.com/CyuJ9KbzCy— Google Cloud (@googlecloud) May 7, 2025

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent2agent-a2a-protocol/AIを活用するには、各種サービスやソフトウェアが出力するデータを適切に連携することが有効です。AIアプリが一般化した当初は各サービスごとに独自の対応を行う必要がありましたが、記事作成時点ではAI企業のAnthropicが開発したデータ連係プロトコル「Model Context Protocol(MCP)」を採用する動きが進んでおり、データの連係が容易になりつつあります。A2AはGoogleがMCPを補完するプロトコルとして開発したもので、AIを用いて日常的なタスクを自律的に実行する「AIエージェント」同士の連携を可能とします。A2Aは2025年4月の発表時点でAtlassianやSalesforce、PayPalなど50社以上のサポートが約束されていました。GoogleがAIエージェント間のコラボを可能にする相互運用性プロトコル「Agent2Agent」を発表 - GIGAZINEそして、2025年5月7日にはMicrosoftが「Azure AI Foundry」と「Copilot Studio」でA2Aをサポートすることを表明しました。両製品がA2Aをサポートすることで、ユーザーはガバナンスやサービス品質保証(SLA)を維持しつつMicrosoftの外部で動作するAIエージェントの出力を安全に呼び出せるようになります。Azure AI FoundryとCopilot StudioにおけるA2Aのサポートは開発中の段階で、近日中にプレビュー版が公開されます。また、MicrosoftはA2A自体の開発に貢献することも表明しています。MicrosoftがA2Aをサポートするというニュースを受けて、Googleは歓迎のポストを公式Xアカウントに投稿しています。