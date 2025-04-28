FRUITS ZIPPER Ý¯°æÍ¥°á¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¡ÖÅ·»È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡¡ØÄ¶¤á¤Ç¤¿¤¤¤µ¤×¤é¤¤¤ºTV¡Ù#7
¡¡3·î15Æü¤è¤êABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØFRUITS ZIPPER¤ÎÄ¶¤á¤Ç¤¿¤¤¤µ¤×¤é¤¤¤ºTV¡Ù¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡ÈÄ¶Á°¸þ¤¡É¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£Â´¶È¼°¤äÁ÷ÊÌ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¯»Ä¤ë¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤Ï¥á¥é¥á¥éÂÎ°éº×¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á
¡¡4·î26ÆüÊüÁ÷¤Î#7¤Ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¿·1Ç¯À¸¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤ëÀÄÎÍ¹âÅù³Ø¹»¤À¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤¬¹â¹»¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¡£¤Þ¤º¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¹â¹»»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤Ï¡ÖÂÎ°éº×¤ÇÈ±¤ò²Ä°¦¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤äT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ç¥³¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤ÂÎ°éº×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥á¥é¥á¥éÂÎ°éº×¡×¤È±þ¤¨¡¢¼«¤é±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¤ò2°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿Ç®·ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤ä¤«¤ËÃÆ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÝ¯°æÍ¥°á¤Ï¡¢ÅÌ¶¥Áö¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÅ·»È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾È¤ì¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·1Ç¯À¸¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¹µ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£¤³¤ì¤«¤éÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÀèÀ¸¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤Ã¤½¤êÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·ÆþÀ¸¤ÎÃ´Ç¤¤È¤Ê¤ëÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐ·è´ë²è¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡©¥Ï¥Ã¥Ôー¥ïー¥ÉÂÐ·è¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆóÅÙ¤ÈÃÙ¹ï¤·¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬ÍâÆüÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤Í¡×¡¢·îÂÅ·²»¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Ê¤éÆóÅÙ¤È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¤í¡ª¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡×¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ãÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë²óÅú¤òÈäÏª¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¼¡²ó¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¹ðÇò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃçÀî¤¬¡Ö¥Ñ¥ïー¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¥®¥ã¥°¤ò°úÍÑ¡£Ý¯°æ¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Õ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éº£Æü¤Ï½ÉÂê¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤èー¡×¤È¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥×¥é¥¤¥ºËÜÈÖ¡£¥Ûー¥à¥ëー¥à¤ò½ª¤¨¤¿¿·ÆþÀ¸¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¹ç¿Þ¤ÇÂÎ°é´Û2³¬¤«¤éFRUITS ZIPPER¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡£Â³¤±¤Æ¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤ëÇï¼ê¡¢¼«Á³¤È¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¼êÇï»Ò¤òÁ÷¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬¡¢ÂÎ°é´ÛÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿·1Ç¯À¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍ§Ã£¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Ï¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤â¡ÖFRUITS ZIPPER¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍ§Ã£ºî¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¼¡Âè¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¡¢½Õ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º´°·ëÊÔ¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ôー¥ïー¥ÉÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë