本日の予定【発言・イベント】
10:10 日銀国債買い入れオペ（1-3年、5-10年、10-25年）
13:01 トランプ米政権、60カ国を対象に関税発動（日本24%、欧州20%、中国には50%上乗せ計104%に）
15:15 植田日銀総裁、第100回信託大会で挨拶
16:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、テレビ出演
16:35 クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
18:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席
21:30 チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
23:30 米週間原油在庫統計
10日0:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演
2:00 米10年債入札（390億ドル）
3:00 米FOMC議事録（3月18-19日開催分）
グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言
※予定は変更することがあります
13:01 トランプ米政権、60カ国を対象に関税発動（日本24%、欧州20%、中国には50%上乗せ計104%に）
15:15 植田日銀総裁、第100回信託大会で挨拶
16:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、テレビ出演
16:35 クノット・オランダ中銀総裁、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
18:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席
21:30 チポローネECB理事、オランダ中銀主催「世界経済の断片化」講演
23:30 米週間原油在庫統計
10日0:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、エコノミック・クラブで講演
2:00 米10年債入札（390億ドル）
3:00 米FOMC議事録（3月18-19日開催分）
グリア米通商代表部（USTR）代表、米下院歳入委員会で証言
※予定は変更することがあります