ケースティファイから村上隆とコラボした「TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: MR. DOB」コレクションが登場

スマートフォンケースやテック アクセサリー で個性や創造性を表現する場を提供するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)」は、アーティストの村上隆⽒とコラボした「TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: MR. DOB」コレクションを公開しました。Courtesy of CASETiFY本コレクションは、DOB君 (MR. DOB)の新しいデザインを取り⼊れたシグネチャーのテック アクセサリー に加え、CASETiFYの新たなライン「CASETiFY Travel」における初のアーティスト‧ コラボレーション となり、村上隆⽒の代表的なキャラクターであるDOB君がデザインされたバウンス キャリーオン スーツケースを数量限定で販売します。2024年12⽉にアメリカと韓国で先⾏発売され、⼤きな成功を収めたバウンス キャリーオン スーツケースに続き、この限定版MR. DOB モデル は、アメリカ、韓国、⾹港、中国、台湾、⽇本の限られたチャネルを通じて限定数が発売されます。また、本コレクションは、村上隆⽒⾃⾝の「アバター」であり、彼のビジュアル⾔語のシンボルとなるDOB君を称えたコレクションとなっており、DOB君が⻑年にわたって遂げてきたさまざまな変遷を映し出し、村上⽒の変化し続ける芸術的ビジョンを表現しています。

Courtesy of CASETiFY今回の コラボレーション について村上氏は、「今回のCASETiFYとの コラボレーション を通じて、新しい世界を⾒たかったのです。DOB君が携帯ケースという メディア とともに⼈々の⽣活で活躍するのが楽しみです。DOB君がバウンス キャリーオンを包み込み、またフィギュアのような AirPods ケースに変わる様⼦はキャラクターの新たな章といえるかもしれません。」と語っています。Courtesy of CASETiFYTAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: MR. DOBMR. DOB バウンスキャリーオン トラベルセット (限定アイテム)MR. DOB バウンスキャリーオン トラベルセット 各10万6,040円(税込)/ Courtesy of CASETiFY本コレクションのキーアイテムとなる、DOB君が⼤胆にデザインされたカスタマイズ可能なバウンスキャリーオン スーツケースは3つのモチーフがあり、コバルトブルー、チェリーレッド、マットブラックの3⾊で展開しています。CASETiFYのオリジナルフォント「SKYLINE」「DOT」でイニシャルを追加することが可能となっており、これにより、CASETiFYが積み上げてきたカスタマイズの歴史に新たな⼀章を加えることとなります。DOB, AND THEN 数量限定ホワイト カメラ リング ケース (限定アイテム)DOB, AND THEN 数量限定ホワイト カメラ リング ケース 1万4,960円(税込)/Courtesy of CASETiFYCASETiFYと村上隆のファンに向けた、⾮常に限られた数量で販売される、デザインに少しのひねりが加わった⽩い カメラ リングは唯⼀無⼆のデザインとし展開され、CASETiFY iCONSコレクション内のパートナーシップを象徴する特徴的なアイテムの⼀つです。MR. DOB コレクティブル イヤホンケース (限定アイテム)MR. DOB コレクティブル イヤホンケース 4万5,320円(税込) /Courtesy of CASETiFYテック アクセサリー とコレクティブルアートの境界を押し広げた⾰新的な3DのMR. DOB コレクティブル イヤホンケース。アイコニックなキャラクターをミニチュアのフィギュアに落とし込んだ本アイテムには、今回特別にデザインされたホワイトバージョンのDOB君が登場。MR. DOB コレクティブル ヘッドホンケース (限定アイテム)MR. DOB コレクティブル ヘッドホンケース 各1万6,500円(税込) /Courtesy of CASETiFYDOB君のアイコンである⽿をデザインしたヘッドホンケース。DOB君になったかのような体験ができる本アイテムの、⽿部分のテキストがコレクションのユニークな特徴をさらに際⽴たせています。MR. DOB SNAPPY™ トレーディングカード ホルダー (限定アイテム)MR. DOB SNAPPY™ トレーディングカード ホルダー 1万1,990円 (税込) トレーディングカード は含まれません)Courtesy of CASETiFYMR. DOB SNAPPY™ トレーディングカード ホルダーは、村上⽒ならではの鮮やかさが特徴的で、⼤切なカードをスタイリッシュかつ、しっかりと保護できる実⽤的なアイテムとなっています。この特別なアイテムは、村上⽒と トレーディングカード コミュニティの深いつながりを反映し、コンテンポラリーアートとコレクター⽂化を融合させることで、世界中の愛好家に向けた魅⼒的なアイテムになっています。MR. DOB スマホケース フィギュア ブラインドボックス (限定アイテム)MR. DOB スマホケース フィギュア ブラインドボックス 7,370円(税込) /Courtesy of CASETiFYMR. DOB スマホケース フィギュアは、本コレクションのアイコニックなブルー、ピンク、ホワイトのバリエーション展開で他アイテムとの組み合わせが楽しめます。本アイテムはブラインドボックス仕様となっており、中⾝が⾒えない状態で展開されるため、サプライズ要素を楽しめるアイテムになっています。#MURAKAMIxCASETiFY#TAKASHIMURAKAMI#CASETiFYCASETiFYについてCASETiFYは、テック アクセサリー のカスタマイゼーションを特徴とし、サスティナブルな活動にも取り組むD2C (Direct To Consumer) ライフスタイルブランドです。これまで、キャラクターやアート、ファッションなど、多岐にわたる業種と、⾰新的な コラボレーション を実施しており、世界中から注⽬を集めてきました。最⾼品質の素材と最先端のデザインを⽤いて、無限⼤のオプションでパーソナライズができるだけでなく、オリジナリティあふれるテック アクセサリー を制作しています。CASETiFYはまた、アーティストのインキュベーターであり、ブランドのデザインスタジオであり、私たちのお客様も関わる重要な慈善団体や社会貢献活動の国際的なパートナーでもあります。お問い合わせ:CASETiFY(ケースティファイ)www.casetify.com