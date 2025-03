モスバーガーがてんかいする、お子さん向けのセット「モスワイワイセット」などに、1996年に初代が発売されたロングセラーのデジタルペット『たまごっち』とコラボレーションしたおもちゃが登場。

モスバーガーのコスチュームを着てキャストに扮した「まめっち」やハンバーガーを持った「くちぱっち」など、『たまごっち』キャラクターのモスバーガーオリジナル描き下ろしイラストが使用されています☆

モスバーガー『たまごっち』コラボおもちゃ

提供期間:2025年3月19日(水)〜5月中旬 ※数量限定、なくなり次第終了

種類:全4種類(パスケース、ボールペン、きせかえシール、わなげあそび)

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

※コラボおもちゃ単品での販売は実施されません

コラボおもちゃ対象メニュー例:

「モスワイワイセット」540円(税込)〜660円(税込)

内容:「バーガー等」+「フレンチフライポテトS」+「コールドドリンクS」または「くだものと野菜」のいずれか+「おもちゃ」を組み合わせたセットです。ハンバーガーは、お子さんに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付けにしてあります。

※「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイナゲット」から選べます

※セットドリンク対象のコールドドリンクや、プラス50円でモスシェイクSもお選べます

対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

地球から遠く離れた「たまごっち星」で暮らしている生物たちを育成するゲーム『たまごっち』

1996年に生まれ、これまで全世界累計9,400万個(2024年3月現在)を売り上げています。

今回のコラボレーションでは、モスバーガーのコスチュームを着てキャストに扮した「まめっち」やハンバーガーを持った「くちぱっち」など、『たまごっち』のキャラクターがモスバーガーオリジナルの描き下ろしイラストで店舗に登場。

コラボおもちゃは、パスケース、ボールペン、きせかえシール、わなげあそびの4種類です。

また、イートインの利用で提供されているトレーマットにも『たまごっち』のキャラクターが登場します☆

パスケース

『たまごっち』の賑やかアートが使用されたパスケース。

モスバーガーのコスチュームがお似合いな「まめっち」やモスバーガーのメニューを堪能する「くぱっち」たちがプリントされています。

ボールペン

「まめっち」のプレートが付いた、存在感抜群なボールペン。

軸部分には「めめっち」や「みみっち」たちが総柄でプリントされています。

きせかえシール

専用の台座に『たまごっち』のキャラクターシールを貼って楽しめるきせかえシール。

モスバーガーで提供されている人気メニューのシールも付いています。

わなげあそび

輪っかを飛ばして点数を競い合う、わなげあそびもラインナップ。

家族やお友だちと一緒に楽しむことができるグッズです。

ヘンテコでクセが強くて、でもかわいくて…お世話が必要だけど、遊ぶ人のそばで大きく“成長”していく『たまごっち』のコラボおもちゃ。

モスバーガーの『たまごっち』コラボおもちゃは、2025年3月19日より販売開始です☆

©BANDAI

※コラボおもちゃ以外のグッズも用意されています

