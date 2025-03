【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第23話「It's Going to Get Even More Intens」】 放送開始日:3月15日24時~ 放送局:TOKYO MXほか 最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第23話「IIt's Going to Get Even More Intens」の先行カットとあらすじが公開された。第23話は3月15日24時より放送開始予定。

第23話ではS級ハンターたちの前に出現した人間大の羽アリ型モンスターとの対峙シーンが描かれる。狩る側が狩られる側へ。先行カットでは緊迫感漂う場面を確認できる。

【あらすじ】

S級ハンターたちの戦いが順調に進んでいる中、彼らの前に全身が鄢い外皮におおわれた人間大の羽アリ型モンスターが現れる。狩る側が狩られる側へ。かつてない強大な力と対峙することとなった。すべては悲願達成のため、死力を尽くした決戦の終わりは近い。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners