神経痛・筋肉痛の緩和など7つの効果！コロバニィ「一般医療機器COLOVANY PLUS半袖Tシャツ」

コロバニィ「一般医療機器COLOVANY PLUS半袖Tシャツ」

販売名 :コロバニィプラス+ウェアシリーズ

キャッチフレーズ :身に着ける医療機器

一般名称 :家庭用遠赤外線血行促進用衣

医療機器製造販売届出番号:2月末頃確定

発売日 :2025年4月1日(火)

サイズ :S、M、L、XL、XXL(男女兼用)

色 :ホワイト、ブラック、ネイビー

価格 :12,000円(税込)

素材 :ポリエステル100%

身に着ける温泉浴『コロバニィ/COLOVANY』は、リカバリーシリーズ第1弾商品として、肩こり、腰痛をケアする新商品「一般医療機器COLOVANY PLUS半袖Tシャツ」(コロバニィプラス+)を4月1日より発売。

2月26日(水)〜28日(金)東京ビッグサイトで開催される『健康博覧会』での亜細亜物産ブース内にて先がけて展示します。

この商品は、健康に寄与する機能素材「スパオール/SPAORE」(特許第6802940号、特許7385643号)を使用しており、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「疲労物質の蓄積の抑制」「筋肉の疲れを軽減」「筋肉のハリ、コリの緩和」「腰痛・肩こり・関節痛等の改善」「神経痛・筋肉痛の緩和」の7つの効果が期待できます。

年齢や性別を問わず肩コリや腰痛に悩んでいる人は少なくありません。

マッサージやストレッチなどの対症療法は数多くありますが、忙しい現代人が毎日続けることは困難です。

株式会社アレスでは、極めて高い遠赤外線効果が期待できる機能素材「スパオール/SPAORE」を効果的に配置、「腰痛・肩こり・関節痛等の改善」効果を期待できる「コロバニィプラス+半袖Tシャツ」を開発しました。

疲れはもちろん、「肩こり」や「腰痛」に悩んでいる方におすすめです。

健康に寄与する機能素材【スパオール/SPAORE】

ラジウムなど温泉の鉱石を複数配合した、複合鉱石粉です。

微弱電磁波を発する数種類の温泉鉱石類を、オーガニック穀物炭を基材として配合しています。

コントロールされた微弱な電磁波と、オーガニック炭の輻射性能が神経系と血流に作用し、様々な効果を発揮します。

極めて高い遠赤外線効果を持ち、身体から放出される遠赤外線(体温)を輻射(ふくしゃ)することで血行を促進します。

【効果】

遠赤外線の血行促進作用により、疲労や肩こり、腰痛の症状を改善する等以下の項目となります。

■「血行促進」

■「疲労回復」

■「疲労物質の蓄積の抑制」

■「筋肉の疲れを軽減」

■「筋肉のハリ、コリの緩和」

■「腰痛、肩こり、関節痛等の改善」

■「神経痛、筋肉痛の緩和」

【集中的なリカバリーケア】

「スパオール/SPAORE」を肩と太い血管が通る背中中央に配置し肩こり・腰痛を重点的にケアします。

コロバニィプラスサーモグラフ

『健康博覧会2025』下記日程にて先行展示します。

睡眠やリカバリーの注目度が高まる中、リカバリーウェア&雑貨を中心に展示します。

直接手に取れる機会です。

場所 : 東京ビッグサイト東2ホールボディ&マインドリカバリーゾーン

亜細亜物産株式会社ブース2C-02

期間 : 2025年2月26日(水)〜28日(金)

