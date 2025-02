Windows Centralは2月1日(米国時間)、「Microsoft is killing its “free” Microsoft 365 VPN feature|Windows Central」において、Microsoftが無料の仮想プライベートネットワーク(VPN: Virtual Private Network)を廃止すると伝えた。Microsoft is killing its “free” Microsoft 365 VPN feature|Windows Central○対象はMicrosoft DefenderのVPN廃止予定とされる機能はMicrosoft Defenderに搭載された無料のVPNサービスだ。機能は限定的だがMicrosoft 365サブスクリプションに追加された無料のVPNで、多くのユーザーが利用している。