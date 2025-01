【「ウィザードリィ外伝 五つの試練」Nintendo Switch ダウンロード版】1月30日 発売価格:3,980円

Game*Sparkのゲームパブリッシングブランド、Game*Spark Publishingは、3DダンジョンRPG「ウィザードリィ外伝 五つの試練」のNintendo Switch ダウンロード版を1月30日に発売する。価格は3,980円。なお、2月27日にはパッケージ版も発売される予定。

「ウィザードリィ外伝 五つの試練」は、RPG「ウィザードリィ」シリーズの完全に独立した外伝作品のひとつで、2006年にWindows向けに発売された作品の大幅なバージョンアップ版。「ウィザードリィ外伝 戦闘の監獄」を下敷きとしたシンプルな3DダンジョンRPGのベースシステムの元、その根源的な楽しさを存分に味わうことができる。プレーヤーは各々に異なるデータや迷宮と一部ルールを持つ「シナリオ」単位で分けられたコンテンツから自由に選び、1本のソフト上で様々な冒険を楽しめる。

Nintendo Switch版では、Steam正式版で実装されたデフォルトシナリオ「偽りの代償」のほか、中級者から上級者向けの「旅人の財産」、「満月王の子供達」、「欠けた大地」、「ガルヴァンの酢漬け男」、「灼熱の車輪」の、いずれも10時間から数10時間プレイ可能なシナリオ計6本を収録。Steam版同様にユーザーが各々に制作した「ユーザーシナリオ」もダウンロード・プレイが可能となっている。なお、ユーザーシナリオのプレイ機能はDay1アップデートにて対応予定。

【『ウィザードリィ外伝 五つの試練』Nintendo Switchアナウンストレイラー】

【Nintendo Switch版での大きな更新】

・迷宮移動中のボタンガイドの刷新

・UIフォントの変更

・魔法効果の名称見直し

・戦闘中の効果音の拡充(主に味方の武器種ごとの新音声追加)

・迷宮移動中の足音の拡充(マップ種類によって足音に変化が生じるように)

・迷宮・戦闘メッセージのスケーリングオプション

・一部QoLの改善

・不具合修正

DLCシナリオも同時発売

これまでプレイステーション 2などで発売されていた作品のリメイク「ウィザードリィ外伝 戦闘の監獄」、家庭用機初登場となる「慈悲の不在」のリメイク版も、同時発売のDLCシナリオとして用意されている。価格は「戦闘の監獄」が2,480円、「慈悲の不在」が1,480円。

【DLCシナリオ「戦闘の監獄」】【DLCシナリオ「慈悲の不在」】

(C) Basiscape.

(C) IID, Inc.

(C) 59 Studio.

Original Monster Design by Suemi Jun.

WizardryTM is a trademark of Drecom Co., Ltd.