朝10時半までのモーニングメニューとして提供されている、マクドナルドの「朝マック」

ソーセージエッグマフィン、メガマフィン、ハッシュポテトなど朝限定メニューが楽しめる「朝マック」が、2025年で40周年を迎えます☆

マクドナルド「朝マック」40周年

販売時間:開店〜午前10時30分まで(24時間営業店舗では午前5時00分から)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

1日を通して様々なメニューが楽しめるよう、時間帯で異なるメニューが提供されている「マクドナルド」

朝10時半までの時間帯では「朝マック」として「ソーセージエッグマフィン」や「エッグマックマフィン」、たっぷりのシロップとバターがしみ込んだおいしさが特長の「ホットケーキ」や、人気のサイドメニュー「ハッシュポテト」などを提供中です。

1985年2月に「ブレックファストメニュー」として登場し、様々な進化を遂げた「朝マック」は2025年で40年を迎えます。

バーガー類は単品のほか、ドリンクとサイドメニューを組み合わせた「バリューセット」や、ドリンクと組み合わせた「コンビ」と、お得なセットメニュー、ソーセージパティを2枚挟んだボリュームたっぷりな「メガマフィン」などの大満足な朝食メニューもラインナップ。

できたてのあたたかさだけでなく、ニーズに合った朝食が楽しめる「朝マック」のおすすめメニューを紹介します☆

ソーセージエッグマフィン

価格:単品 320円(税込)〜/バリューセット 520円(税込)〜/コンビ 380円(税込)〜

1985年から販売されている、ジューシー&スパイシーなソーセージパティとたまご、プロセスチーズを挟んだ「ソーセージエッグマフィン」

その絶妙なハーモニーがアクティブな一日のスタートにぴったりなロングセラーメニューです。

メガマフィン

価格:単品 420円(税込)〜/バリューセット 620円(税込)〜

2008年より販売が開始された、ボリューム満点な「メガマフィン」

オリジナルのイングリッシュマフィンにソーセージパティを2枚挟んだ、元気な一日のスタートにぴったりな「朝マック」です。

ハッシュポテト

価格:単品 150円(税込)〜

軽い塩味とザク切りポテトの食感がマッチした、1985年より販売されている「ハッシュポテト」

外はカリッとゴールデンブラウン、中はしっとりホクホクな味わいに仕上げられています。

新TVCM:朝マック「朝マックタイム 会議篇」

放映開始日:2025年1月19日(日)

放送エリア:全国 ※一部エリアを除く

「朝マック」の魅力を伝える、新年初のTVCMに、2025年も岡田准一さんと山田杏奈さんが出演し、今回で3度目の共演となります。

朝から会議に向かっていた2人、急遽中止を告げる電話が入った岡田さんに、山田さんが嬉しそうに「朝マックタ〜イム」とささやきます。

それを聞いた岡田さんの頭の中にも“ラジオ体操の歌”の替え歌が響き「キタキタキター!」と歓喜。

ピンチの朝を逆にチャンスに変えるアツアツの朝マックに「その手があったか」と大満足するお2人の姿に注目です。

ソーセージエッグマフィンやメガマフィン、ハッシュポテトなど朝限定メニューが楽しめる「朝マック」

2025年で誕生から40周年を迎える「朝マック」の紹介でした☆

