¡Ö¤¢¤º¤­¥Ð¡¼¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª»°¸ò¥¤¥ó¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×

三交インは、コラボ企画の第3弾として、創業約130年の老舗食品メーカー井村屋と共同で制作した「井村屋 コンセプトルーム」を「三交イン伊勢市駅前「別館」Grande」において、12月7日(土)よりオープンします。

三交インは、コラボ企画の第3弾として、創業約130年の老舗食品メーカー井村屋と共同で制作した「井村屋 コンセプトルーム」を「三交イン伊勢市駅前「別館」Grande」において、12月7日(土)よりオープン。

この客室は、「くつろぎと興奮が同居する」をテーマに、井村屋商品のデザインやキャラクターを随所に取り入れた特別な仕様。

また、客室の冷凍庫に取り揃えた同社商品「肉まん」「あんまん」「あずきバー」は無料で楽しめます。

1. 実施店舗

三交イン伊勢市駅前「別館」Grande

三重県伊勢市宮後1丁目1-35 MiraISE 9階

2. ルーム名

「井村屋 コンセプトルーム」

3. 制作趣旨

「くつろぎと興奮が同居する」をテーマに、同社のブランディング「Heart&Specialty」の「Heart」(安心感・笑顔・ぬくもり)と井村屋グループ理念【ミッション「おいしい!の笑顔をつくる」】を掛け合わせたデザインの客室に仕上がっています。

4. 主な特長

・壁面には、井村屋を代表する氷菓「あずきバー」のパッケージデザインを再現されています。

栄養成分表示まで忠実に描いています。

・ベッドには「あんまんクッション」を設置しており、押すと中身の具材を思わせるような感触が楽しめます。

・天井には暗闇で発光するデザインシートを採用しており、井村屋商品の可愛いイラストが一面に広がります。

・客室内に井村屋のキャラクター「スイやん(スイカの妖精)」の福笑いを設置しました。

顔のパーツを自由に動かすことで、様々な表情が楽しめます。

5. コンセプトルーム概要

(1) 室数 :1室

(2) タイプ :Grande コンセプトツイン

(広さ33.5m2、ベッド幅 1,400mm×2台)

(3) 利用可能人数:1〜4名

(4) 料金 :1室2名様35,000円〜

(消費税・サービス料込み)

(5) その他 :バス(洗い場有)、トイレ、洗面セパレート 等

6. 予約受付

令和6年12月6日(金)14時から開始

※公式ホームページ、宿泊予約サイト、お電話(0596-65-7735)にて承ります。

7. 宿泊特典

冷凍庫内の「肉まん」「あんまん」「あずきバー」が食べ放題

住所 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後1丁目1-35 MiraISE 9階

TEL :0596-65-7735

アクセス :近鉄・JR「伊勢市」駅 JR側・南口から徒歩約3分

伊勢自動車道「伊勢西」ICから車で約7分

提携駐車場:有 同館「MiraISE」2・3階(有料)

特徴 :伊勢神宮外宮まで徒歩で約10分。

伊勢神宮内宮までバスで約30分。

スカイラウンジからは、伊勢市内の眺望を楽しめます。

伊勢志摩、鳥羽の観光の拠点として、快適に利用できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「あずきバー」が食べ放題!三交イン「井村屋 コンセプトルーム」 appeared first on Dtimes.