¡Ö¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª»°¸ò¥¤¥ó¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×
»°¸ò¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÌó130Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼°æÂ¼²°¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×¤ò¡Ö»°¸ò¥¤¥ó°ËÀª»Ô±ØÁ°¡ÖÊÌ´Û¡×Grande¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
»°¸ò¥¤¥ó¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×
»°¸ò¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÌó130Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼°æÂ¼²°¤È¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×¤ò¡Ö»°¸ò¥¤¥ó°ËÀª»Ô±ØÁ°¡ÖÊÌ´Û¡×Grande¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤³¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¤È¶½Ê³¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°æÂ¼²°¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¡£
¤Þ¤¿¡¢µÒ¼¼¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿Æ±¼Ò¾¦ÉÊ¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡×¤ÏÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1. ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
»°¸ò¥¤¥ó°ËÀª»Ô±ØÁ°¡ÖÊÌ´Û¡×Grande
»°½Å¸©°ËÀª»ÔµÜ¸å1ÃúÌÜ1-35 MiraISE 9³¬
2. ¥ë¡¼¥àÌ¾
¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡×
3. À©ºî¼ñ»Ý
¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¤È¶½Ê³¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖHeart¡õSpecialty¡×¤Î¡ÖHeart¡×(°Â¿´´¶¡¦¾Ð´é¡¦¤Ì¤¯¤â¤ê)¤È°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×ÍýÇ°¡Ú¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡Û¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÒ¼¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°æÂ¼²°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉ¹²Û¡Ö¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¡¤¹¤ÈÃæ¿È¤Î¶ñºà¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦Å·°æ¤Ë¤Ï°Å°Ç¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°æÂ¼²°¾¦ÉÊ¤Î²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µÒ¼¼Æâ¤Ë°æÂ¼²°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥¤¤ä¤ó(¥¹¥¤¥«¤ÎÍÅÀº)¡×¤ÎÊ¡¾Ð¤¤¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
5. ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à³µÍ×
(1) ¼¼¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1¼¼
(2) ¥¿¥¤¥×¡¡¡¡¡¡¡§Grande ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ä¥¤¥ó
(¹¤µ33.5m2¡¢¥Ù¥Ã¥ÉÉý 1,400mm¡ß2Âæ)
(3) ÍøÍÑ²ÄÇ½¿Í¿ô¡§1¡Á4Ì¾
(4) ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1¼¼2Ì¾ÍÍ35,000±ß¡Á
(¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß)
(5) ¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ð¥¹(Àö¤¤¾ìÍ)¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÀöÌÌ¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È Åù
6. Í½Ìó¼õÉÕ
ÎáÏÂ6Ç¯12·î6Æü(¶â)14»þ¤«¤é³«»Ï
¢¨¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡¢¤ªÅÅÏÃ(0596-65-7735)¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
7. ½ÉÇñÆÃÅµ
ÎäÅà¸ËÆâ¤Î¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§¢©516-0072¡¡»°½Å¸©°ËÀª»ÔµÜ¸å1ÃúÌÜ1-35 MiraISE 9³¬
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§0596-65-7735
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§¶áÅ´¡¦JR¡Ö°ËÀª»Ô¡×±Ø JRÂ¦¡¦Æî¸ý¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
°ËÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö°ËÀªÀ¾¡×IC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó7Ê¬
Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¡§Í Æ±´Û¡ÖMiraISE¡×2¡¦3³¬(ÍÎÁ)
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§°ËÀª¿ÀµÜ³°µÜ¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤ÇÌó10Ê¬¡£
°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬¡£
¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¤Ï¡¢°ËÀª»ÔÆâ¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
°ËÀª»ÖËà¡¢Ä»±©¤Î´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª»°¸ò¥¤¥ó¡Ö°æÂ¼²° ¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡× appeared first on Dtimes.