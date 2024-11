by Focal Foto「オゼンピック」や「ウゴービ」として流通しているセマグルチドは、2型糖尿病患者の血糖コントロールに使われる治療薬ですが、体重を減少させることから肥満の治療にも用いられています。しかし、この薬には心臓の筋肉や骨格筋の減少を招く副作用があることが、マウスと培養細胞を用いた実験により判明しました。Semaglutide Reduces Cardiomyocyte Size and Cardiac Mass in Lean and Obese Mice - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452302X24002869Weight-loss drug found to shrink heart muscle in mice, human cells | Foliohttps://www.ualberta.ca/en/folio/2024/11/weight-loss-drug-found-to-shrink-heart-muscle.html「セマグルチドで落ちた体重の最大40%は脂肪ではなく筋肉の減少によるもの」だとする論文が2024年11月に医学誌・The Lancetに掲載されるなど、セマグルチドには脂肪だけでなく骨格筋まで痩せ細らせてしまうという副作用がある可能性が浮上しています。この問題をさらに詳しく調べるため、カナダ・アルバータ大学のジェイソン・ダイク氏らの研究チームがマウスで実験を行ったところ、肥満のマウスと痩せたマウスの両方で心筋が減少することが判明しました。研究チームはさらに、培養されたヒトの心臓細胞にも同様の作用が及ぶことを実験で確認しています。心臓が小さいマウスでも有害な機能的影響は見られなかったため、ダイク氏はセマグルチドを投与された人間にはっきりとした健康被害が出るとは考えていません。しかし、心臓に負担がかかった時に、安静時の実験では確認されなかった有害な影響が出る可能性や、長期的なリスクが存在する可能性も否定できません。ダイク氏は「オゼンピックなどの薬を処方された人にとっては、メリットがリスクをはるかに上回るはずです」とした上で、「肥満と診断されていないのに、ダイエットのためにこの薬に手を出す人が増えていることを踏まえると、臨床試験で心臓の構造と機能に及ぶ影響を慎重に評価すべきだと提案します」と話しました。論文の筆頭著者であるカーラ・プラド氏によると、セマグルチドによる筋肉の減少率はカロリー制限や老化よりも大幅に高いとのこと。筋肉には、さまざまな健康面での機能があるため、免疫力の低下や感染症のリスク増加、傷の治りの悪さなど、多くの長期的な健康問題につながるおそれがあると、専門家は危惧しています。例えば、筋肉には病気やストレス、ケガなどで損傷した肉体を修復し、強く保つのに重要なアミノ酸が蓄えられているほか、筋肉は血糖値をコントロールする上で大きな役割を果たしているため、糖尿病の予防にも貢献しています。また、筋肉にはマイオカインというホルモンを通じて免疫をサポートする働きがあることもわかってきています。プラド氏は「筋肉は、単に物を動かしたり持ち上げたりするだけではありません。筋肉は、さまざまな方法で私たちの健康を維持する強力な器官なのです。とりわけ、減量治療中は筋肉を維持することがとても重要になります」と指摘しました。筋肉まで減少してしまうというセマグルチドの副作用が、健康にどのような影響を及ぼすのかはまだ未知数です。そのため、研究者らは論文に「臨床試験による慎重な評価が必要」と記しました。また、プラド氏は肥満の治療に挑んでいる人に「ウェイトリフティングやレジスタンスバンドを使った筋力トレーニングが重要です。このタイプの運動は、減量中に筋肉が分解されるのを防ぎ、筋力を維持するのに役立つため、筋力の減少を最小限にしながら脂肪を減らし、治療による健康上のメリットを最大化することができるでしょう」とアドバイスしました。