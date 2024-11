【昭和米国物語】2025年 発売予定価格:未定

NEKCOMは、プレイステーション 5/PC用RPG「昭和米国物語(Showa Amarican Story)」を2025年に発売する。価格は未定。

本作は1980年代のポップカルチャーをリスペクトし、濃厚なB級映画感を味わえるという新感覚RPG。舞台は強大な経済力を持った日本がアメリカの大部分を買収し、日本の経済と文化の植民地と化した昭和66年の「昭和アメリカ」で、プレーヤーは死から蘇った少女「蝶子」となって自分を殺した犯人を追い、真実を求めて復讐するストーリーとなっている。

トレーラーでは、大事MANブラザーズバンドの「それが大事」、わらべの「もしも明日が・・・」が流れる中、ゾンビやモンスターが大量に出現する昭和アメリカの街の様子や一風変わった文化など、ユニークな世界観の一部を垣間見ることができる。今冬にさらなる情報が公開予定で、今後の続報が期待される。

【昭和米国物語 | 2024 トレーラー】

