【チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）】
10月28日 発売
価格：308円

　フルタ製菓は、食玩「チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）」を本日10月28日に発売した。価格は308円。

　チョコエッグからNintendo Switch用アクションゲーム「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」を題材にした商品が登場。ゾウマリオやおしゃべりフラワーなど、ゲームに登場するキャラクターをモチーフにしたミニフィギュアがおまけとして用意される。

　本日10月28日より任天堂のオフィシャルショップ、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOでも取り扱いがスタートしている。

□フルタ製菓「チョコエッグ」のページ

ラインナップ

マリオ ルイージ ゾウマリオ アワマリオ ドリルマリオ ピーチ あおキノピオ デイジー ヨッシー フロリアン王子 プルプルマリオ おしゃべりフラワー トッシン 尺取り虫土管 ランランパックン シークレット

ラインナップは全15種+シークレット

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