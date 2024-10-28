「チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）」本日10月28日発売ゾウマリオやおしゃべりフラワーなど全15種+シークレット
【チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）】
10月28日 発売
価格：308円
10月28日 発売
価格：308円
フルタ製菓は、食玩「チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）」を本日10月28日に発売した。価格は308円。
チョコエッグからNintendo Switch用アクションゲーム「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」を題材にした商品が登場。ゾウマリオやおしゃべりフラワーなど、ゲームに登場するキャラクターをモチーフにしたミニフィギュアがおまけとして用意される。
本日10月28日より任天堂のオフィシャルショップ、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOでも取り扱いがスタートしている。
ラインナップマリオ ルイージ ゾウマリオ アワマリオ ドリルマリオ ピーチ あおキノピオ デイジー ヨッシー フロリアン王子 プルプルマリオ おしゃべりフラワー トッシン 尺取り虫土管 ランランパックン シークレット
ラインナップは全15種+シークレット
[新商品]「チョコエッグ（スーパーマリオブラザーズ ワンダー）」（発売：フルタ製菓）。本日から #NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO でも販売します。#スーパーマリオhttps://t.co/zwMQRxdArD pic.twitter.com/Pg2bqgbkKL- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO (@N_Officialstore) October 28, 2024
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