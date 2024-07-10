¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ì¥Ð¥º¤ëµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª²è´üÅª¤Ê¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥ß¥Ã¥³¥â¥Ã¥×¥ß¥Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§8.6¡ß42.3cm
»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇ¾®¥·¡¼¥È¡§125¡ß180mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¶ù¤Ã¤³¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º
¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÁÝ½ü¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥¹¥ß¥Ã¥³¥â¥Ã¥×¥ß¥Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¶ù¤Ã¤³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ÔÈÎ¤Î¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥É¥é¥¤¥·¡¼¥È¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤Ï125¡ß180mm¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤ä¶ù¤Ã¤³¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥¹¥ß¥Ã¥³¥â¥Ã¥×¥ß¥Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¡Ù
¥·¡¼¥È¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËËÜÂÎ¤Ë¶´¤ß¹þ¤à·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¤ä¤ä¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É®¼Ô¤Î²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥È¤ÏÊ¬¸ü¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¤¸¤±¤Æ¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ï5ÃÊ³¬¤Ë³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤Ë¤â³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Àè¤¬ºÙ¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ù¤Ã¤³¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¤·¤Ê¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤·¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´¤·¤´¤·¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥â¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁÝ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤â¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ì¤Ð¥µ¥Ã¤È¤ªÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥¹¥ß¥Ã¥³¥â¥Ã¥×¥ß¥Ë¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£áÚ¤¤½ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¦ÉÊ¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£