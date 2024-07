Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ÏÌÀÆü¤«¤é♡Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹¶Î¬¤·¤è¤Ã

Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」が、いよいよ7月16日(火)0時から7月17日(水)23時59分までの48時間にわたって開催されます♪今年の「プライムデー」では、「たくさんの特別がグッとお得」をテーマに、みんなが“欲しいもの”から“必要なもの”まで幅広く取り揃え、100万点以上の商品をお得な価格で提供するんだとか!また、昨年のプライムデーで初めて開催し好評だった「プライム先行セール」の開催期間を今年は5日間に拡大するそう。今回は、そんなビッグセール「プライムデー」を攻略すべくお得なキャンペーン情報をまとめてご紹介します♡

「Amazonプライム」って?

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典がある、Amazonの会員制プログラム。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費で登録すると、数1000万点の対象アイテムがお急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できます。他にも、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典を利用できます♪初めての方は30日間の無料体験も可能!

見逃すわけにはいかない!「プライム先行セール」

「プライムデー」開始5日前の明日7月11日(木)0時から、一部商品を対象とした「プライムデー先行セール」を開催し、家電やファッション、日用品といった人気カテゴリーの一部商品が特別価格で登場!なお、「プライムデー先行セール」の対象商品は「プライムデー」当日も販売予定ですが、在庫がなくなり次第終了とのこと。絶対に見逃せないですね。

最大15%ポイント還元!?「ポイントアップキャンペーン」

出典:Amazon期間中にエントリーし合計10,000円(税込)以上のお買い物をすると、最大15%Amazonポイント(期間限定ポイント)が(上限10,000ポイントまで)還元される「ポイントアップキャンペーン」。今年は、DIY・工具・ガーデンカテゴリーを購入で特別にポイントが付与されるため、お家時間をより豊かに過ごすためのアイテムがお得になるチャンス♪【キャンペーン参加登録期間】6月25日(火)14時〜7月17日(水)23時59分【対象となるお買い物の期間】7月11日(木)0時〜7月17日(水)23時59分【ポイントアップキャンペーン詳細ページ】※今回のポイントアップキャンペーンにおけるAmazonポイント還元率:プライム会員なら+3%、Amazon Mastercardでの お買い物で最大+4%(Amazon Mastercardの通常還元率を含む)、DIY・工具・ガーデンカテゴリーの商品ご購入で+8%※最大15%還元はDIY・工具・ガーデンカテゴリーの商品ご購入時のみに適用され、それ以外の商品については最大7%が適用されます。

抽選で最大50,000ポイントが当たるチャンス「プライムスタンプラリー」

出典:Amazon期間中にキャンペーンにエントリーをして、対象のAmazonプライムのサービスを利用しスタンプを集めると、Amazonポイントが当たる抽選に参加できます!集めたスタンプの数によって当選確率と当選の際に獲得できるポイント数が変わり、スタンプを5つ集めると抽選で10人に1人、500ポイントもしくは50,000ポイントが当たるチャンスも…♡【スタンプラリー 応募期間】6月25日(火)14時〜7月23日(火)23時59分【スタンプラリー キャンペーン詳細ページ】※ポイントアップキャンペーンにエントリーするスタンプは、7月17日23時59分までに集める必要があります。※50,000ポイントが当たる抽選へのご参加には、プライム配送特典の対象商品を2,000円以上ご購入いただく必要があります。

まだまだあるよ!「プライムデーでdポイントがもっとたまる」キャンペーン

出典:AmazonAmazonアカウントにdアカウントを連携し、エントリー後、期間中にdポイント付与対象商品を合計10,000円(税込)以上買うと、合計購入額の2%分のキャンペーンdポイントがたまります(最大1,000ポイント)※1。1回あたりの合計注文金額が5,000円(税込)以上になるようにお買い物をすると、常時提供している「dポイントお買い物ポイント」としてご注文金額(税込)の1%分のdポイントもあわせてたまるので※1、最大3%たまってさらにお得に♪※2。なお、ドコモの回線契約をお持ちでない方もdポイントクラブには簡単に入会できるそう。【キャンペーンエントリー期間】7月1日(月)9時〜7月17日(水)23時59分【対象となるお買い物の期間】7月11日(木)0時〜7月17日(水)23時59分【ポイントアップキャンペーン詳細ページ】※1 Amazonギフトカードやその他金券類、デジタルコンテンツ、Amazonプライムの会費などはdポイント進呈・利用の対象外となります。(1注文につき上限100ポイント)※2 キャンペーンdポイント2%と常時提供しているdポイントお買い物ポイント1%をあわせて3%になります。

初めて「定期おトク便」を使う方には最大600ポイントを進呈するキャンペーンも



※上記は2024年7月10日12時現在のものです。情報が変更されている可能性もありますので、それぞれのキャンペーンページで詳細をご確認ください。

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がPeachyに還元されることがあります。

出典:Amazon「定期おトク便」は日用品を中心とした対象商品を、割引価格にて、定期的に配送料無料でお届けするサービス。対象の商品を「定期おトク便」で注文すると、表示価格から最大10%の基本割引で購入できるんだとか。さらに、同一のお届け先に配送される定期おトク便の商品が同日に3件以上ある場合は「おまとめ割引」が適用となり、さらに5%OFF※となり、合計最大15%OFFとなります。※「おむつ・おしりふき」「ドリンク」「ベビーフード」等一部カテゴリーの商品は割引対象外となりますが、「おまとめ割引」の同時配送の件数にはカウントされます。「定期おトク便」の対象商品がプライムデーのタイムセール対象の場合、タイムセールの特別価格に対して「定期おトク便」の割引も適用されるため、さらにお得に!また、今年のプライムデーではキャンペーンにエントリーの上、初めて「定期おトク便」で対象の商品を注文する方には、最大600ポイントを進呈するキャンペーン※も実施。【キャンペーン参加登録・対象となるお買い物の期間】6月25日(火)14時〜7月17日(水)23時59分【キャンペーン特集ページ】※プライム会員のお客様には600ポイント、プライム会員以外のお客様には400ポイントを進呈します。(Peachy)