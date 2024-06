チャールズ国王が、即位して以来2回目となる公式誕生日祝賀祭「トゥルーピング・ザ・カラー」に出席した。軍服で正装した国王は、カミラ王妃と馬車に乗って式典のパレードに参加。バッキンガム宮殿のバルコニーでは、がんを公表以来、初めて王室行事に参加したキャサリン皇太子妃と並んだ。この姿に、王室ファンからは「2人の姿が見られて嬉しい!」といった声が多数あがっている。【この記事の動画を見る】

現地時間15日、チャールズ国王の公式誕生日を祝福する「トゥルーピング・ザ・カラー」の記念式典が開催された。国王の誕生日は11月14日だが、英国では君主の誕生日当日はプライベートで祝い、毎年6月に公式誕生日として祝賀式典が行われる。国王は2月にがんの治療を開始したことを公表し、4月には公の場での王室公務に復帰。今月には仏ノルマンディー地方を公式訪問するなど、多忙なスケジュールをこなしている。昨年の「トゥルーピング・ザ・カラー」では、国王が馬に乗ってバッキンガム宮殿を出発し、式典会場である「ホース・ガーズ・パレード」へ向かった。しかし現在、国王はがんの治療中であることから、今年はカミラ王妃と馬車「スコティッシュ・ステート・コーチ」に乗って宮殿を出た。国王はアイリッシュガーズの儀杖兵軍服と制帽を着用して正装し、王妃は淡いブルーのドレスと帽子を身に着けていた。ウィリアム皇太子、エディンバラ公エドワード王子、アン王女は馬に乗り、「ホース・ガーズ・パレード」へと向かった。国王は会場に到着すると壇上に立ち、1,400人以上の将校と兵士、200頭の王室師団の馬、陸軍音楽隊などによる恒例のパレードを視察した。儀式が終わるとチャールズ国王とカミラ王妃は馬車に乗り、他の王室メンバーとともにバッキンガム宮殿へ向かう壮大なパレードに参加した。国王は宮殿前で馬車から降りると、雨が降りしきる中で兵舎へと向かう軍隊に敬礼した。パレードが終わると国王は宮殿内に入り、その後は祝砲が放たれた。午後1時には国王とカミラ王妃をはじめとする王室上級メンバーが宮殿のバルコニーに登場し、集まった群衆に手を振った。昨年の祝賀祭のバルコニーでは、国王の隣にウィリアム皇太子が立っていた。しかし今回隣に並んだのは、がんを公表後、初めて王室行事に参加したキャサリン皇太子妃だった。国王はバルコニーに登場すると、皇太子妃と談話する場面も見られた。その後、宮殿の上空では英空軍による祝賀飛行「フライパスト」が行われ、王室メンバーがその姿を見守った。ともにがん闘病中のチャールズ国王とキャサリン皇太子妃が元気そうな姿を見せたことに、王室ファンはSNSで喜びの声を寄せ合っている。「ゴッド・セイブ・ザ・キング! そして力を合わせて出席したキャサリン皇太子妃にも神のご加護がありますように。彼女は美しさと回復力のイメージだ。」「国王と皇太子妃が並ぶ姿が見られるなんて、本当に嬉しい!」「みなさんに神のご加護がありますように。チャールズ国王とキャサリン皇太子妃の完全な回復を祈ります。」画像は『The Royal Family Instagram「The King, Queen and other Members of the Royal Family are greeted by crowds as they gather on the balcony of Buckingham Palace to watch the traditional fly-past.」「Today Number 9 Company Irish Guards trooped the King’s Colour (Regimental flag) to mark His Majesty’s official birthday.」「Trooping the Colour is an occasion which reinforces the links between the Armed Forces and the Royal Family.」』『The Prince and Princess of Wales Instagram「A memorable day at The King’s Birthday Parade.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)