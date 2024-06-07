¤³¤³¤µ¤¨·è¤Þ¤ì¤ÐÈþ¿Í¸«¤¨³Î¼Â♡¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¹¤È´¤±Èý¿¬¤Îºî¤êÊý

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

³§¤µ¤Þ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÈþÈý¤Î¥×¥íSAORI¤Ç¤¹¡ªÈý¿¬¤Ç°õ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦½èÍý¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊýÉ¬¸«¡ªº£²ó¤Ï¤³¤³¤µ¤¨·è¤Þ¤ì¤ÐÈþ¿Í¸«¤¨³Î¼Â♡¹¤È´¤±Èý¿¬¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡Èý¿¬¤Î½ªÅÀ¤ò·è¤á¤ë

Èý¿¬¤ò½èÍý¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÈý¿¬¤Î½ªÅÀ¤È¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Èý¿¬¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡ÈÈýÆ¬²¼¤ÈÆ±¤¸or¤ä¤ä¹â¤¤¤È¤³¤í¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç´õË¾¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤è¤êÈý¿¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤µ¤ß¤·¤¤°õ¾Ý¤äº¤¤ê´é¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£

­¢ÌÓÈ´¤­¤È¥Ï¥µ¥ß¤Ç½èÍý¤¹¤ë

Èý¤ò½èÍý¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈý¤ò¥³¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

½èÍý¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢åºÎï¤Ë¤È¤«¤·¤Æ¤Ï¤ß½Ð¤ëÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò1ËÜ¤º¤Ä¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

Ê£¿ôËÜ°ìµ¤¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÈý¤Ë·ê¤¬¤¢¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤ÌÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÓÈ´¤­¤ò»È¤Ã¤Æ1ËÜ¤º¤ÄÈ´¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤È¤­Èý¿¬¤ÏºÙ¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤­¤ì¤¤¤áÈþ¿Í¤Ë¡£

ÂÀ¤µ¤ò»Ä¤¹¤È¼ã¡¹¤·¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÉþÁõ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

­£¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¯

Èý¤Î½èÍý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢·«¤ê½Ð¤·¥¿¥¤¥×¡ßºÙ¿Ä¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡ª

¤ªÈ©¤ò·Ú¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤ËºÙ¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

°Ê¾å¤ÇÈþ¿Í¸«¤¨Èý¿¬¤Î´°À®¡ª

¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈý¿¬¤ò»Å¾å¤²¤¿¤é¡¢ÈýÆ¬¡ÁÃæ´Ö¤ÏÉáÃÊ¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¤ÇOK¤Ç¤¹¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡Èý¿¬¤¬À°¤¦¤È°ìµ¤¤ËÈþ¿ÍÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö