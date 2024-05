スペインの空港で飛行機に搭乗しようとした男性は、機内持ち込み用のスーツケースが規定サイズを超えてしまい、1万円以上の追加料金を請求された。ところが料金を払いたくなかった男性は予想外の行動に出て、最終的にスーツケースを規定サイズに収めた。そばにいたスタッフを驚かせたものの、見守っていた周囲からは拍手や歓声が上がったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】驚きの行動をとったのは、スペインのマヨルカ島にあるパルマ・デ・マヨルカ空港から、スペイン南部アンダルシア州コスタ・デル・ソルへのフライトに乗ろうとしていた、ダニエルさん(Daniel)だ。格安航空会社「ライアンエアー(Ryanair)」を予約したダニエルさんは、機内持ち込み用のスーツケースを持って搭乗口に向かったところ、スーツケースのサイズチェックで引っかかってしまった。ライアンエアーのウェブサイトによると、機内持ち込みの荷物は、座席の下に置くことのできる小さなバッグ(40×20x25センチ)と、重さ10キロ以内かつバッグの3辺が55x40x20センチ以内のものと制限されている。ダニエルさんのスーツケースは規定サイズを若干超えていたため、追加料金として70ユーロ(約1万1870円)を請求されてしまった。ダニエルさんは10年ほど前にもライアンエアーで手荷物のサイズ超過により追加料金を請求されたことがあったが、その時は30ユーロ(約5090円)だったと話す。機内持ち込み手荷物が規定サイズを超える場合には、チェックイン時に預け手荷物として処理しなければならない。追加料金の支払いを迫られたダニエルさんは、「預け荷物にすると、その料金は飛行機代よりも高くつくんです。70ユーロも払うつもりはありませんでしたので、スーツケースを壊すことにしました」と耳を疑う発言をした。その場でスーツケースを横に倒して床に置いたダニエルさんは、キャスターの1つを掴むと、力いっぱい引っ張って本体から外し始めた。当時の様子を捉えた動画には、足や膝でスーツケースを押さえながら、1つずつキャスターを外していく様子が映っている。このキャスターは取り外し可能なものではないため、一度外してしまえば元に戻すことはできない。一緒にいた友人のデイヴィッドさん(David)に手伝ってもらいながら、4つすべてのキャスターを取り外すと、見守っていた周囲の搭乗客から大きな拍手が起こった。そしてダニエルさんは、キャスターを外したスーツケースを手荷物サイズの計測器に押し込み始めた。そばにいたライアンエアーのスタッフらは、スーツケースを自ら壊したダニエルさんの行動に、笑いながらも驚きを隠せない様子で見守っていた。スーツケースが計測器にピッタリと収まると、周囲からは口笛や拍手が起こり、大歓声に包まれた。ダニエルさんやデイヴィッドさんは、拳を上げて歓声に応えて大喜びだった。ダニエルさんはのちに、「こんなに頑張って壊したのに、それでもサイズを超えていたらどうしようかと思いましたよ」と少々不安を抱えていたことを振り返ったが、その時は無事に規定サイズ内に収めたスーツケースを引きずりながら、笑顔で機内に乗り込んだという。この動画はネット上で拡散されており、「これはクレイジーだな」「新しいスーツケースを買う方が高くついて後悔しそう」「お金のことになると、いろんなアイディアが出てくるね」「面白いけど、普通に規定サイズのスーツケースを使えばいいのに」といった声があがっている。ちなみに2021年には中国の空港で、手荷物の重量が超過してしまい、その場で30キロのオレンジを30分で食べ尽くした4人の男性が話題になった。画像は『New York Post 「Airline passenger irate over ‘rip-off’ $76 luggage fee exacts swift and hilarious revenge」(SOLARPIX.COM)』『中國報 「4人嫌托运太贵 半小时吃完30公斤橘子」』『Josh Irvine X「Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight」』『USA TODAY 「Airline passenger fined nearly $2,000 after dog finds undeclared McMuffins in luggage」(Commonwealth Of Australia)』『TSA_GreatLakes X「A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week.」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)