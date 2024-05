【「CALL OF DUTY」シリーズ「ガンダム」シリーズコラボ】コラボ期間:6月2日~9月4日各種バンドル販売期間: 「シャア専用ザクII」6月2日~8月31日 「ガンダム・エアリアル」6月4日~9月2日 「ガンダム」6月6日~9月4日 対象タイトル: 「CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3」 「CALL OF DUTY: WARZONE」 「CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE」

バンダイナムコの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」と、ACTIVISIONの「CALL OF DUTY(コール オブ デューティ)」シリーズが6月2日よりコラボレーションする。期間は9月4日まで。

本コラボレーションでは、「CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3」、「CALL OF DUTY: WARZONE」、「CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE」の3作において実施。「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツをモチーフとした新スキンやオペレータースキン、武器設計図、フィニッシュムーブ、デカール、ステッカーなどが同梱されるバンドルが3種展開。

バンドルには、「機動戦士ガンダム」より「ガンダム」と「シャア専用ザクII」が、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より「ガンダム・エアリアル」がラインナップ。また、イベント期間内に条件を達成することで、ガンダムをテーマとした武器設計図、武器カモフラージュ、ステッカー、エンブレム、チャーム、コーリングカードなどを無料で入手できる他、モビルスーツモチーフのスキンの装備によって経験値がアップする限定イベントも実施される。

□「MASSIVE INTEL DROP: CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III, CALL OF DUTY: WARZONE, AND CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE: COMPLETE SEASON 4 INTEL」

【Season 4 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone & Modern Warfare III】

(C)SOTSU・SUNRISE

(C)SOTSU・SUNRISE・MBS

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.