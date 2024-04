【「7Days to Die」正式リリース】6月 配信予定価格:44.99ドルセール価格:595円(76%OFF)

The Fun Pimpsは、PC用サバイバルホラー「7Days to Die」を76%OFFの595円で購入できる「ラストチャンスセール」を開始した。

「7Days to Die」は、オープンワールドのサバイバルホラー。6月に1.0の正式リリースが発表され、10年にわたる早期アクセスが終了する運びとなった。それに伴い、44.99ドルに値上げされる予定となっている。今回は、正式リリース前最後のセールが開催、1週間限定にて76%OFFで本作が購入できる。

また、動画「Alpha Exodus: The Road to 1.0」が公開された。動画では、TFPの共同創設者Richard Huenink氏とともに、「7Days to Die」の早期アクセス終了計画、PCおよびコンソール版のAlpha 22(現在は1.0)の発売日や、今後予定されているアップデートと機能のロードマップについてを紹介。プラットフォームや価格設定などについてはFAQにて回答している。

【Alpha Exodus: The Road to 1.0】