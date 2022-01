世界的なシンドロームを巻き起こしたガールズドラマの金字塔、セックス・アンド・ザ・シティ。その続編ドラマ「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」がついにU-NEXTで配信開始! 本ドラマが愛される理由、そして続編の見どころについて、映画ジャーナリストの立田敦子さんに聞きました!

実はSATCには原作があった!

1998年にアメリカのケーブルチャンネル、HBOで放送が開始されたセックス・アンド・ザ・シティ。キャリー、ミランダ、シャーロット、サマンサという4人の30代独身女性の恋愛や暮らしをコミカルに描いたドラマです。本作は、キャンディス・ブッシュネルの『セックスとニューヨーク』という週刊誌の連載コラムが原作で、“NYで暮らすコラムニストが本音を語る”という設定が引き継がれています。育ってきた環境も考え方もまったく違う4人の物語を描くことで、現代女性の実像を浮かび上がらせるという意図のもと制作されました。

恋も仕事も! 大人女子の共感を呼んで大ヒット

当時、このドラマが人気を博した一番の理由は、「女の人はこうでなければならない」という偏見や、女性が本音を話せないという前提を覆してくれたから。革新的ではあるものの視聴者との距離が遠すぎず、「わたしたちもこんな悩みをもっているよね」「恋愛ってこういう部分で悩むよね」と共感できる部分が多かったからこそ、多くの人から愛され、世界的ブームを巻き起こしたのではないかと思います。

いつだってファッションが注目の的

セックス・アンド・ザ・シティといえばファッションというイメージをもつ方も多いはず。キャリーが身につけたアイテムは爆発的な人気になりました。ポイントは、実在のブランドをどんどん出していったというところです。衣装を担当したパトリシア・フィールドはスタイリスト出身。今いちばん旬なデザイナーのアイテムをすぐに出せるのはドラマというアートフォームだからこそできることだったんです。

教えてくれたのは……立田敦子さん

映画ジャーナリスト。「エル・ジャポン」をはじめ、「フィガロ・ジャポン」「ハルメク」「キネマ旬報」などの雑誌、WEB、新聞などさまざまなジャンルの媒体で活躍。映画人やアーティストへのインタビュー取材も多く、ファッション事情に精通していることでも知られる。著書に『どっちのスター・ウォーズ』『おしゃれも人生も映画から』(共著)など。 エンターテインメント・メディアFan's Voice主宰。

