FASHION BOX
-
【Femtech】Femtech達人の愛用品、全部見せ！
Femtechという言葉は知っているけれど、実際に何から始めていいかわからない。そんなsweetガールのために、Femtech達人の愛用品を見せていただきまし…
-
お得過ぎるUVジェル！ 男が夏に気になるテカリも抑えサラサラ素肌に！
女性が抱える健康課題を解決する技術や知識・サービスの総称であるフェムテック（フェムケア）。男性版のメンテックという言葉もある。メンテックで注…
-
【医師監修】体外受精ってなに？費用は？気になる疑問を徹底解説
『体外受精』と聞くと、なんとなく遠い存在のように感じてしまうけど、最近は実践する人も多い模様。今さら聞けない基本的な話から費用などを解説!教…
-
VIO脱毛、男子も始めてる⁉ パートナーに教えたい最新メンズケア事情
最近、Z世代の「脱毛男子」が急増中！ ひげや腕、脚を脱毛したら、次に気になってくるのが “VIO”、いわゆるアンダーヘア。でも正直、「どこまで処理…
-
老眼対策は専用コンタクトレンズで！ 遠近両用コンタクトを知る
女性が抱える健康課題を解決する技術や知識・サービスの総称であるフェムテック（フェムケア）。男性版のメンテックという言葉もある。メンテック・フ…
-
【Femtech】災害時の備えは万全？ 防災バッグの必需品！
いざという時のために、防災バッグを常備している人は多いはず。水や食糧、タオル、スニーカーなどの基本アイテムは用意していても、生理用品などフェ…
-
女性特有の病気サイン見過ごしてない？ 婦人科検診に行こう！?
便利なモノが続々！ 最新フェムケアアイテム?前回に引き続き便利なフェムケアアイテムをご紹介します！クリニックに行く時間が取れない人にも！ 性感…
-
【医師監修】30代からの妊活準備に！卵子凍結のメリット・デメリットと費用
なんとなく遠い存在のように感じていた卵子凍結。でも、最近では取り入れている人は多い模様。意外と知らない卵子凍結について、産婦人科医の岡田有香…
-
もしもの時も安心！今こそ知りたい“性病対策”の新常識
「性病＝誰かの話」だと思っていませんか？ マッチングアプリやSNSでの出会いが当たり前になった今、性感染症は誰にとっても身近なテーマ。でも、「検…
-
【Femtech】春のイソフラボン祭り 注目の新作チェック！
フェムテック・フェムケアにおいて、注目を集める「大豆イソフラボン」。女性ホルモンであるエストロゲンに似た構造を持つため、生理やPMSの症状を緩…
-
3月30日開催！ 「フェムケアプロジェクト×国際女性デー」イベント参加レポート
2025年3月30日に行われた宝島社と産経新聞社の共催イベント「2025年『フェムケアプロジェクト×国際女性デー』特別企画半径５mの世界を変える！ −…
-
革命的な効果実感を求めて。噂のフェムケアオイル「Tant RUX LUV（タントリュクスラヴ）」をお試し！
なかなか手に入らない、でもすごいという噂を聞いていた「Tant RUX LUV（タントリュクスラヴ）」。CBDとNMNを配合したラグジュアリーなフェムケアオイ…
-
【お取り寄せグルメの頻度は月1回、北海道・宮崎グルメが人気】・・・『素敵なあの人』が60代女性の「お取り寄せグ...
『素敵なあの人』は、読者150人を対象に、6 0代女性の「お取り寄せグルメ事情」についてアンケートを実施しました。【60代女性のグルメ事情調査サマリ…
-
30代からの気になるニオイは元から断つ！ 大人の男のボディソープ！
フェムテック（フェムケア）とは、女性が抱える健康課題を解決する技術や知識・サービスの総称。男性版のメンテックという言葉もある。メンテックで注…
-
【妊活】自分の体について知っておこう! プレコンセプションケアのススメ【医師監修】
スムーズに妊活を進められるように、プレコンセプションケアを取り入れてみましょう。自分がすぐに妊活に臨めるか、知ることができます！教えてくれた…
-
こんなときどうする？ 尿もれ対策Q&A
尿もれや頻尿など、気になるトイレの悩みや疑問に、泌尿器科医の佐藤亜耶先生が答えてくれました。Q. 1日の排尿回数の目安は？A. 7〜8回が目安1日の排…
-
女性特有の病気サイン見過ごしてない？ 婦人科検診に行こう！ ?
便利なモノが続々！ 最新フェムケアアイテム?お股が喜ぶフェムケアアイテムから超ハイスペックなテックモノまで、話題のプロダクトを一挙紹介。これが…
-
パートナーが変わるかも？ SNSで広がる生理＆PMSの理解
かつて「女性のもの」とされてきた生理の話題。だけど今、7割の男性がSNSを通じて生理のリアルを学んでいるらしい。YouTubeやXには、生理やPMSをテー…
-
【１回のランチ価格「１番多かったのは３０００〜５０００円」！】・・・『素敵なあの人』が60代女性の「グルメ事情...
『素敵なあの人』は、読者150人を対象に、6 0代女性の「グルメ事情」についてアンケートを実施しました。【60代女性のグルメ事情調査サマリー】★60代…
-
【Femtech】女性の心と体に寄り添うフェムケア注目アイテム 3選
女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する商品やサービス「フェムテック」。ここ最近、関心を持つ女性が増えて、フェムテックやフェムケアに関する…