ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに住む女性が先月末、近所の家の屋根の上に犬の頭が置かれているのを発見した。胴体がない犬は、まるで首から下を切断されてしまったように見えるのだが…。思わず二度見したくなるニュースを『The Sun』などが伝えている。

屋根の上に犬の首だけが置かれていたら…。考えただけでもゾっとするが、キャロリン・ミュイラートさん(Carolyn Muylaert)は先月23日、近所の家の屋根に白いゴールデン・レトリバーのような犬の頭を発見し、カメラを回した。

白い犬の顔には2つの目と鼻があるものの、胴体は見当たらない。まさか犬が頭だけを載せて屋根からぶら下がっているとも思えず、カメラは被写体にズームイン。キャロインさんはその直後、犬が生きているかどうかを確認したかったのか、犬の気を引こうとしたのか「シー」と音を立てている。

すると犬の顔が動き、何かがくるりと振り向いた。

実は犬の頭と思われたのは猫の体で、目のように見えたのは左右対称にある模様に過ぎず、鼻のように見えたのは黒くて長い尻尾の一部だった。

家のバルコニーから見ていたというキャロラインさんは、犬の頭の正体を知って声をあげて笑っており、この動画はInstagramに投稿されて拡散した。

動画には「これは騙されるよね」「犬の頭でなくてホッとしたわ。最初見た時は、ちょっと怖かったもの」「こういうのって面白い」「何度も見てしまった」「私は最初から猫だと思った」「いや、鶏かと思った」といったコメントがあがり、多くの人がイリュージョンを楽しんだようだ。

ちなみに昨年5月には、コンクリートに埋もれてしまっているように見える女の子の写真が話題となった。こちらは難解な視覚イリュージョンで、SNSは大いに盛り上がった。

