アメリカ・ロサンゼルスで世界初のAI美術館が事前公開され、自然界のデータを学習したモデルが作る、新時代のアートが人間を魅了しました。【映像】世界初AI美術館公開 アート生成の様子力石大輔リポーター「美術館では機器で参加者の体温などを測り、そのデータを元に実際にAIが作品をつくっていきます」世界初のAI美術館「DataLand」はエヌビディアとも連携していて、世界各地の森に生きる植物や動物などのデータを学習したA