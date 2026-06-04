洗濯物がなかなか乾かない、ジメジメ季節が間も無く到来。半乾きのあの匂いに、きちんと乾かないストレス…。晴れたとしても照りつける太陽でお気に入りの1枚が乾燥しすぎでガサガサに…。と、室内干しや外干しは想像以上にトラブルがつきもの。もっと手軽にふわふわの仕上がり、そして速乾を手に入れたいなら、SunRuckの小型衣類乾燥機「Smart Cube Dryer」（5万9800円）をチェック。バスタオルなら約15分、ワイシャツも約20分で