夏でも圧倒的な透明感をキープしているRay㋲たち。美肌のヒケツは、実は“早めの仕込みケア”に隠されているんだとか♡ そこで今回は、Ray㋲が実際に使っている強い日差しに負けないための「愛用アイテム」を大公開！夏に輝く透明感を仕込むためのアイテムを最後までチェックして。Ray model clip vol.86テーマ：Rayモデル的透明感のつくり方夏も透明感たっぷりなRay㋲たち。美肌のヒケツは早めのケアのお