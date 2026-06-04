ルフトハンザグループ5社は、一部の大陸間路線における払い戻し条件を6月3日発券分から改定した。オーストリア航空とブリュッセル航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ディスカバー航空が今春、地政学的状況への対応として一時的に導入していた払い戻し手数料の変更を撤回し、多くの運賃で従来の条件に戻す。エコノミークラスとプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスのフレックス運