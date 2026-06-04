お得なキャンペーンが始まりました。物価高騰などの影響を受ける県民や飲食店を支援するため、県独自の『Go To Eatキャンペーン』の販売・利用が4日から始まりました。飲食店からは期待の声が聞かれています。 4日から始まった『おいしさめぐる Go To EAT にいがたキャンペーン」。県のLINE公式アカウントの友だち追加後にアンケートに回答し、QRコード決済アプリPayPayで本人確認が終了すると