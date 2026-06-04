フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。連続ドラマ初出演となったTBS「時すでにおスシ!?」の演技について語った。有働は同作で主人公の友人・磯田泉美を演じている。パーソナリティーのナイツ・塙宣之は「楽しそうですね、見てて思います」、土屋伸之も「その空気がうまく作られているというか。親友同士の会話っていうか」と絶賛し