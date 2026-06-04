俳優渡辺大（41）が8月9日、東京建物Brillia HALLで初日を迎える舞台「キングダム2−継承−」で、秦国を代表する猛将・蒙武を演じることが4日、公式Xで発表された。同作は、漫画家原泰久氏による大人気同名漫画が原作。アニメ化、映画化でも大人気となり23年2月、初の舞台化が実現。コミックス1〜5巻までの信が秦王・嬴政と手を組み、王弟から玉座を奪還するまでの「王都奪還編」に、嬴政の知られざる過去を描いた「紫