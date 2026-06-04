ミュージカル「サンセット大通り」舞台やミュージカルの世界におけるアカデミー賞と言われる「トニー賞」で、初演時には最優秀ミュージカル作品賞など、7部門を受賞した名作中の名作ミュージカルが来日！1986年「オペラ座の怪人」で初代クリスティーヌ役に抜擢され注目を浴びたサラ・ブライトマンが約30年ぶりに舞台に立つことでも話題になっています。今回はその見どころを紹介します。公式HP https://theatre-orb.com/lineup/26_