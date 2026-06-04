ミュージカル「サンセット大通り」

舞台やミュージカルの世界におけるアカデミー賞と言われる「トニー賞」で、初演時には最優秀ミュージカル作品賞など、7部門を受賞した名作中の名作ミュージカルが来日！

1986年「オペラ座の怪人」で初代クリスティーヌ役に抜擢され注目を浴びたサラ・ブライトマンが約30年ぶりに舞台に立つことでも話題になっています。

今回はその見どころを紹介します。

公式HP https://theatre-orb.com/lineup/26_sunsetblvd/top.html

7月10日（金）〜8月1日（土）東急シアターオーブ

「刀剣乱舞-ICE BLADE-」

2015年にリリースされたゲームを皮切りに、ミュージカル、舞台、アニメなど、様々なメディアで展開し大人気となっている刀剣乱舞がこの度アイスショーに！

「スケートをする刀剣男士」というコンセプトで描き下ろされたキャラクタービジュアルやアイスショーならではの動きや美しさを追求したデザインの衣装をまとい美しい滑りや殺陣を見せてくれるプロスケーターのみなさんなどを紹介します。

さらに、あの坂本花織さんの出演も決定！

公式HP https://toukenranbu-iceblade.jp/

10月3日（土）〜4日（日）国立代々木競技場 第一体育館