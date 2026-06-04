ソフトバンクグループが一時１０％を超す下げとなった。２日に上場来高値９０７４円をつけた後は頭打ちとなり、４日に入り８０００円台を割り込むと調整色を強める展開となっている。ブロードコム＜AVGO＞が３日に発表した２６年２～４月期の決算は売上高が市場予想に届かず、時間外取引で同社株は急落。米株価指数先物も時間外取引で水準を切り下げている。ＡＩ半導体関連株への売り圧力が顕在化するなか、ソ