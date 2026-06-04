アークランズはしっかり。３日取引終了後、５月の売上高前年同月比推移を発表。小売り事業の既存店売上高は前年同月比１０．８％増と、プラス基調を維持した。客数、客単価ともに増加した。全店ベースでも同１５．２％増だった。 一方、外食事業では「かつや」既存店売上高が前年同月比４．８％減とマイナス基調を継続。客単価は上昇したものの、客数の減少を補いきれなかった。ただ、全店ベースでは同０