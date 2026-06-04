東京都中央区と港区は、「東京湾大華火祭」を10月24日に復活開催する。東京湾大華火祭実行委員会と中央区、港区が主催し、中央区制80周年と港区政80周年記念事業として、2015年以来、11年ぶりに実施する。打ち上げ場所は東京港晴海埠頭沖海上で、打ち上げ時間は午後5時30分から7時まで。打ち上げ花火数は約12,000発で、観覧客数は約108,000人を見込む。観覧は全席申込制（チケット制）で、観覧料は花火の見え方などに応じて5,000円