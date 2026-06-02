新NISA（少額投資非課税制度）の開始から2年目を迎えた2026年、日本の個人投資家の資金動向に変化が起きている。【こちらも】AI関連株は「集中」か「分散」か新NISA初心者が陥る3つの誤解三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー、通称オルカン）」の純資産総額は約12.2兆円（2026年5月28日時点）に達し、約11.9兆円の「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を上回った。新NI