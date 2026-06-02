6月2日（火）、『テレビ千鳥』の「カンヌ国際映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！普段はお笑い一筋の大悟が、綾瀬はるかとともに是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』に主演。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品が決定するなど、世界中から注目を集めている。今回、「綾瀬はるかに会わせたる！」という大悟の甘い言葉に大喜