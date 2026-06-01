【モデルプレス＝2026/06/01】櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた後に、メンバーと過ごした時間について話した。【写真】ニノが撮った嵐ラストライブ後の「BAR東京ドーム」ショット◆櫻井翔、嵐メンバーとステージ上で乾杯「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。キャスターを務める藤井貴彦アナ