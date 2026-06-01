【モデルプレス＝2026/06/01】櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終え、今の心境を語った。【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿◆櫻井翔、嵐活動終了への思い「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井はオープニングで、藤井貴彦アナウンサーから「昨日は嵐のラストライブお疲れ様でした