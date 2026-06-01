【モデルプレス＝2026/06/01】5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演した。【写真】嵐ファン感動 話題の「news zero」の投稿◆櫻井翔、嵐ラストライブ翌日に生出演「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。櫻井は番組冒頭、ともにキャスターを務める藤井貴彦アナウンサーから「櫻井さん昨日は嵐のラスト