ＱＤレーザは１日の取引終了後、ＴＤＫとＱＤレーザが保有する網膜投影技術を用いたＸＲグラス向け次世代ＲＧＢ光源モジュール及び光学エンジンの共同開発に加え、同技術に関する特許権の一部をＴＤＫに移転する事業協力契約を締結すると発表した。ＱＤレーザによると、同社の網膜投影技術は微弱なレーザー光を用いて網膜に直接映像を投影することで、他のディスプレイ方式に対して小型化や