【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が1日、都内で開催された「第63回ギャラクシー賞」贈賞式に出席。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の印象的なシーンを明かした。【写真】23歳朝ドラ女優が涙◆高石あかり、印象的なのは「年末の1番最後の回」「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年の歴史を誇る。主演を務めたNHK連続テレビ小説「ば