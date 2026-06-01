【第32話】 6月1日無料公開 第32話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月1日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第32話「格闘戦」をヤンマガWebで無料公開した。 第32話では、赤羽がリスキーな作戦に打って出る。続いて、デスエリアでは昴と石川が激しい攻防を繰り広げる。 なお、最新話となる第35話「大人は汚いべ」も70ポイントで公開されている。 ヤンマガWeb「昴と彗