【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の竹内涼真、夏帆が1日、都内で開催された「第63回ギャラクシー賞」贈賞式に出席。TBS火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がマイベストTV賞グランプリに輝き、受賞の喜びを語った。【写真】TBS火曜ドラマW主演の俳優＆女優が再び2ショット◆夏帆＆竹内涼真「あんたが」マイベストTV賞グランプリ受賞「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年