【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の吉沢亮が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。映画『国宝』（2025）で主演男優賞を受賞し、“社会現象”となった同作への思いを語った。【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子◆吉沢亮「国宝」の社会現象化に驚きシックな黒のスーツ姿で登壇した吉沢は「去年も実は同じ賞をいただきまして、この場に立たせていただいていて、