【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の横浜流星が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。映画『国宝』（2025）で助演男優賞を受賞し、喜びを語った。【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子◆横浜流星、受賞に喜び「報われた思い」横浜は「『正体』ではたくさんの方々に支えられていくつかの賞をいただいてきたんですけれども、その感謝を胸に、2025年は『国宝』『片