【モデルプレス＝2026/06/01】超特急・タカシ（松尾太陽）の初となる写真集『BULLET TRAIN TAKASHI 1st Photobook xmex (読み：シェムシュ／マルタ語で「太陽」の意味）』が、7月7日に発売されることが決定した。【写真】超特急タカシ、ファンの存在取り入れたこだわりネイル◆超特急タカシ、初写真集決定2026年12月25日で結成15周年を迎えたメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は、先日長年の目標でもあった東京ドー