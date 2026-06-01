【モデルプレス＝2026/06/01】タレントの鈴木奈々が5月31日、自身のInstagramを更新。弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「食べ応えありそう」と話題のボリューム弁当◆鈴木奈々、手作り弁当披露鈴木は、「お弁当作ったよー」とつづり、お弁当箱に食材を綺麗に詰め込んだ写真を投稿。ふりかけをかけた白米のほか、アルミホイルで仕切られたスペースに豚肉の炒め物、ウインナー、卵焼き、きゅうりを詰め