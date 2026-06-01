【モデルプレス＝2026/06/01】女優の中村ゆりかが5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開した。【写真】29歳美人女優「足が綺麗すぎる」ミニスカショット◆中村ゆりか、ミニワンピ衣装ショット公開中村は「今日は『Aishiteru』のリリース記念イベントで仙台に行きました！」とつづり、女優の菅井友香と共に主演を務める映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の主題歌のリリース記念イベントで仙台を訪れたこ